شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قاسية تنتظر الهلال السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الدخول في أزمة كبرى خلال الفترة المقبلة.

أسباب أدت إلى اقتراب الهلال من أزمة كبرى

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن هناك عقوبات قاسية، تنتظر الهلال من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد القانوني الرياضي خالد الشعلان، على أن تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، في الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، باطل.

وكشف الشعلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن عدم إعطاء المادة 1/9 من اللائحة التنظيمية للدوري، والتي اعتمدت عليها لجنة المسابقات، عند إصدار القرار، الحق في التأجيل.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن اللجنة، لم تذكر كذلك، ما هي الضرورة، وما هي "المصلحة العامة"، في تأجيل مباراة الهلال والفيحاء.

واعتبر بعض القانونيين، أن تصعيد الفيحاء، القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإثبات بطلان قرار التأجيل قد يمنحه نقاط مباراة الهلال كاملة، واعتبار الزعيم، خاسرًا لثلاث نقاط.