شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى تنتظر اتحاد جدة ومهاجمه.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودية، بأفضل فتراته الكروية خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن توج بلقب كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.

وكشفت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد السعودي ومهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهددين بالتهبيط والإيقاف على التوالي، بسبب عدم سداد العقوبات المالية الصادرة ضدهما، في قضية النصر، رغم تجاوز المدة القانونية.

العقوبات تنتظر اتحاد جدة وعبد الرزاق حمدالله

وحسب المادة 1/4/85 والمادة 2/4/85 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ فإن العقوبات التي قد تصدر ضد الاتحاد وعبدالرزاق حمد الله؛ على النحو التالي:

- منع حمد الله من ممارسة أي نشاط رياضي؛ لمدة سنة.

- منع الاتحاد من التعاقدات أو خصم نقاط من رصيده في دوري روشن السعودي أو تهبيطه.

والجدير بالذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، أدان الاتحاد، بالتفاوض مع حمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

