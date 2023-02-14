

الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وذلك في مقر أمانة منطقة الرياض.

وعُقد خلال اللقاء اجتماع مع قيادات أمانة منطقة الرياض، تناول لمحة عن إستراتيجية الأمانة، وجهودها في خدمة بلديات محافظات ومراكز المنطقة، ومدى تقدمها في مجالات التحول الرقمي، والبرنامج الوطني لتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى دور الأمانة في تطوير محافظة الخرج, التي يغطي جهازها البلدي 23 مركزًا, على مساحة تزيد عن 10 آلاف كم2، والمشاريع المستقبلية للمحافظة.

وناقش الاجتماع مشاريع الأمانة في محافظة الخرج التي تتمثل في خطة التطوير الشاملة، وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى استكمال مشاريع البنية التحتية لها، والتحول في بلديات المنطقة.

كما جرى تسليط الضوء على دور وكالة البلديات بأمانة منطقة الرياض في تطوير محافظات ومراكز المنطقة، التي تضم 47 بلدية تخدم 406 مراكز، من خلال اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالخدمات البلدية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح الخطط المستقبلية لتنفيذ مهام الأمانة في حدود نطاق البلديات في المحافظات.

// انتهى //

19:52ت م

0199





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمين الرياض يستقبل سمو محافظ الخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.