السعودية اليوم / انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لعلوم التمريض في حائل



حائل 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

انطلقت في جامعة حائل اليوم، أعمال "المؤتمر الدولي الثالث لعلوم التمريض"، الذي تنظّمه كلية التمريض، وبمشاركة أكثر من 13 جهةً تعليمية وصحية دولية ومحلية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف, ويستمر ثلاثة أيام.

واستعرض المؤتمر الملصقات العلمية المصاحبة للمؤتمر، بالإضافة إلى العديد من المسارات والموضوعات القيمة علمياً وعملياً في مجالات التمريض المختلفة كتمريض الحالات الطارئة والحرجة والأساليب الحديثة في تعليم التمريض والمحاكاة وصولاً إلى آخر ما توصلت له الأبحاث في مجال التكنولوجيا الطبية والابتكار لنشر الوقاية وحماية المجتمع من الأمراض.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عميد كلية التمريض الدكتور بندر البقعاوي أن المؤتمر يهدف إلى رفعِ جودةِ الحياةِ وتحسينِ الرعايةِ الصحية للمرضى وعائلاتِهم من خلال ما يمتلكونه من معارفَ ومعلومات ومهاراتِ إكلينيكية تساعدهم على تقييم ومراقبة وتشخيص حالة المريض وتقديم التدخل السريع عند الحاجة، مثل إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو الإسعافات الأولية، مشيراً إلى أنه تم اعتمادُ المؤتمرِ من الهيئة

وبين أن عدد الأوراق والمشاركات العلمية الواصلة إلى أعضاء اللجنة العلمية الذين قاموا بالفحص والتدقيق ليتم قبول 35 ورقةً علمية محكمة، بالإضافة إلى الملصقات العلمية المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن نسبة القبول بلغت 20% لضمان كفاءةَ الإنتاج العلمي وتحقيقَ الفائدة المرجوةِ للحضور والمشاركين في هذا المؤتمر من دول مختلفة.

من جهته أبان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي, أن المؤتمر يهدف إلى تحفيز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والمشاركين في معرض الملصقات ليعكس أهمية مهنة التمريض للإنسانية حيث يقدمون من خلالها أبحاثهم ومقالاتهم العلمية التي نتطلع إلى إثراء مهنة التمريض وتطوير إجراءاتها وتحسين جودة الحياة للمرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم للحصول على المنح البحثية المقدمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تقديراً لجهودهم وتشجيعاً للبحث العلمي في مجال التمريض.

بعد ذلك كرم رئيس جامعة حائل المتحدثين والمشاركين في المؤتمر، وكذلك الفائزين بجائزة أفضل ملصق علمي عن فئة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وهم أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود الدكتور غريب بحاري وجائزة أفضل ملصق علمي عن فئة طلاب وطالبات الدراسات العليا الطالب سلمان عامش الشمري.

// انتهى //

19:36ت م

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حائل 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسانطلقت في جامعة حائل اليوم، أعمال "المؤتمر الدولي الثالث لعلوم التمريض"، الذي تنظّمه كلية التمريض، وبمشاركة أكثر من 13 جهةً تعليمية وصحية دولية ومحلية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف, ويستمر ثلاثة أيام.واستعرض المؤتمر الملصقات العلمية المصاحبة للمؤتمر، بالإضافة إلى العديد من المسارات والموضوعات القيمة علمياً وعملياً في مجالات التمريض المختلفة كتمريض الحالات الطارئة والحرجة والأساليب الحديثة في تعليم التمريض والمحاكاة وصولاً إلى آخر ما توصلت له الأبحاث في مجال التكنولوجيا الطبية والابتكار لنشر الوقاية وحماية المجتمع من الأمراض.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عميد كلية التمريض الدكتور بندر البقعاوي أن المؤتمر يهدف إلى رفعِ جودةِ الحياةِ وتحسينِ الرعايةِ الصحية للمرضى وعائلاتِهم من خلال ما يمتلكونه من معارفَ ومعلومات ومهاراتِ إكلينيكية تساعدهم على تقييم ومراقبة وتشخيص حالة المريض وتقديم التدخل السريع عند الحاجة، مثل إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو الإسعافات الأولية، مشيراً إلى أنه تم اعتمادُ المؤتمرِ من الهيئة السعودية للتخصصاتِ الصحية وتعد الهيئة جهة وطنية تنظيميةٌ بأنشطة التطوير المهني بعدد 24 ساعة تطوير مهني.وبين أن عدد الأوراق والمشاركات العلمية الواصلة إلى أعضاء اللجنة العلمية الذين قاموا بالفحص والتدقيق ليتم قبول 35 ورقةً علمية محكمة، بالإضافة إلى الملصقات العلمية المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن نسبة القبول بلغت 20% لضمان كفاءةَ الإنتاج العلمي وتحقيقَ الفائدة المرجوةِ للحضور والمشاركين في هذا المؤتمر من دول مختلفة.من جهته أبان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي, أن المؤتمر يهدف إلى تحفيز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والمشاركين في معرض الملصقات ليعكس أهمية مهنة التمريض للإنسانية حيث يقدمون من خلالها أبحاثهم ومقالاتهم العلمية التي نتطلع إلى إثراء مهنة التمريض وتطوير إجراءاتها وتحسين جودة الحياة للمرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم للحصول على المنح البحثية المقدمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تقديراً لجهودهم وتشجيعاً للبحث العلمي في مجال التمريض.بعد ذلك كرم رئيس جامعة حائل المتحدثين والمشاركين في المؤتمر، وكذلك الفائزين بجائزة أفضل ملصق علمي عن فئة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وهم أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود الدكتور غريب بحاري وجائزة أفضل ملصق علمي عن فئة طلاب وطالبات الدراسات العليا الطالب سلمان عامش الشمري.// انتهى //19:36ت م0198

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.