السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يختتم فكراثون الابتكار الصحي الأول بالمنطقة



بريدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

اختتمت فعاليات فكراثون الابتكار الصحي الأول بالقصيم الذي استمر لثلاثة أيام في حاضنة الأعمال "جادة 30" بمدينة بريدة تحت شعار "ننمي الفرص .. نعزز الابتكار"، بحضور 118 مشاركاً , ومشاركة 21 مجموعة عمل من مختلف مكونات التجمع.

وقدُم خلال البرنامج 56 مشروع فكرة منها 21 فكرة واعدة مرشحة للتأهل إلى حاضنة الابتكار بتجمع القصيم الصحي، لصقلها وتطويرها وتحويلها لمشاريع واقعية والاستفادة من تطبيقها، وذلك بعد أن تخضع لمعايير التقييم المتمثلة بجودة ووضوح الفكرة، وحجم واحتياج السوق، ومهارات العرض، وتنوع خبرات الفريق"، كما شملت رحلة فكراثون سبع محطات وأربعة مسارات: التحول الصحي، والتغيير المؤسسي، والصحة المجتمعية، والتحول الرقمي، وخمس مراحل وأدوات مساندة : الاستكشاف، وتوليد الأفكار، والنماذج الأولية، ونموذج العمل، وعرض المشروع.

ويعد فكراثون الابتكار الصحي فرصة لجلب أفكار جديدة تخدم القطاع الصحي، وذلك بفتح المجال لأصحاب الأفكار من العاملين بالمجال الصحي أن يطلقوا العنان لأفكارهم ومرئياتهم في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة القصيم، ويهدف الى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات والفرص الممكنة التي تخدم المجال الصحي وصحة الإنسان وصولاً إلى مجتمع صحي وحيوي يجسًد الأهداف الطموحة والغيات النبيلة لرؤية المملكة 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشائع أن تكوين وتقديم الفكرة يعد إنجازاً يستدعي الدعم والتشجيع، وأن الطموحات لا سقف لها، ويجب أن تتجه الجهود نحو تأسيس نادٍ مفتوحٍ ومستدامٍ للأفكار الإبداعية.

وأشار الى أن طرح الأفكار يحتاج مساحة واسعة ومختلفة الأبعاد للاستفادة منها عند وضع السياسات والبرامج والخطط التشغيلية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بعد بلورتها وتطويرها لتكون ذات جدوى وفائدة للإنسان والمجتمع، لافتا النظر إلى أن التجمع حريص على تقديم الخدمة النوعية ذات الجودة العالية ليصل إلى أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين.

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19:14ت م

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