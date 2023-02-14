السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يدعو لتوفير 396 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية في سوريا



جنيف 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي توزيع الوجبات الساخنة الجاهزة للأكل على المتضررين الموجودين في الملاجئ في سوريا في غضون ساعات من وقوع الزلزال، وذلك بدعم من الشركاء المحليين ومخزونات الغذاء.

وقال مدير وممثل البرنامج في سوريا كين كروسيا إن البرنامج قدم حتى اليوم المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 150 ألف شخص من المتضررين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وكذلك الخارجة عن سيطرتها.

وفي شمال غرب سوريا وحده قدم البرنامج المساعدات لنحو 90 ألف شخص تضرروا من الزلزال، إضافة إلى 90 ألف شخص آخر يتلقون مساعدات منتظمة من البرنامج منذ ما قبل الزلزال .

وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حلب وحماة وطرطوس واللاذقية، ساعد البرنامج 60 ألف شخص من المتضررين من الزلزال، وهم ليسوا من يتلقون المساعدات الغذائية المنتظمة .

ورحب البرنامج بالإعلان عن فتح معبر حدودي إضافي للوصول إلى شمال غرب سوريا من تركيا.

ويعمل الفريق اللوجيستي حاليا على تخطيط وتنظيم الاستخدام لنقاط دخول سوريا المتعددة، وسيستكمل البرنامج مساعداته في شمال غرب سوريا من خلال قوافل عبر الخطوط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى المناطق التي تسيطر عليها جهات فاعلة غير حكومية، مشيرًا إلى أن قافلة من 18 شاحنة من المساعدات الغذائية، فضلا عن مساعدات أخرى من الوكالات الإنسانية الأممية جاهزة منذ أيام لتوجيهها لشمال غرب سوريا، لكن لسوء الحظ لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الأطراف جميعها، لتمكين وتسهيل وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين، داعيا إلى دعم البرنامج وتمكينه من توصيل الإغاثة للمتضررين من الزلزال وللأشخاص الذين يتلقون المساعدات المنتظمة وتجديد المخزونات عبر الحدود والخطوط .

وطالب بتوفير تمويل عاجل قيمته 396 مليون دولار أمريكي لتمكين البرنامج من مواصلة مساعدة المتأثرين حديثا بالزلزال، إضافة الى 5,5 ملايين شخص يقدم لهم البرنامج المساعدات الغذائية بشكل منتظم ومعظمهم في المناطق المتضررة من الزلزال .

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19:01ت م

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