

الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

رفع رئيس هيئة وكالة الأنباء

كما أعرب عن شكره لمعالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه المستمر وحرصه على الارتقاء وتطوير مستوى (واس) المهني ليصل إلى مصاف وكالات الأنباء العالمية.

وأكد الدكتور آل عقران أنّ التنظيم يمثّل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله - في التأسيس لصناعة إعلام مؤثر وفعال، ينقل الصورة الحقيقية والمشرفة للمملكة العربية السعودية للعالم.

// انتهى //

18:49ت م

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الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسرفع رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، باسمه ونيابة عن منسوبي هيئة الوكالة وجريدة أم القرى، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموُّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم، بالموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية.كما أعرب عن شكره لمعالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه المستمر وحرصه على الارتقاء وتطوير مستوى (واس) المهني ليصل إلى مصاف وكالات الأنباء العالمية.وأكد الدكتور آل عقران أنّ التنظيم يمثّل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله - في التأسيس لصناعة إعلام مؤثر وفعال، ينقل الصورة الحقيقية والمشرفة للمملكة العربية السعودية للعالم.// انتهى //18:49ت م0183

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "واس" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وكالة الأنباء السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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