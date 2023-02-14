السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يرعى "ملتقى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2023"



الأحساء 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم, "ملتقى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2023"، الذي نظّمته غرفة الأحساء بالتعاون مع جمعية العلاقات العامة البحرينية، بمشاركة واسعة للمستشارين الإعلاميين والكتّاب, والصحفيين الاقتصاديين السعوديين والخليجيين, وطلاب وطالبات كليات الإعلام.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى, خلال حفل افتتاح الملتقى, أهمية دور الإعلام الاقتصادي وضرورة تعزيز مشاركته في صناعة الأحداث الاقتصادية, ومواكبة الفعاليات التنمويّة، مع دعم تأثيره في تحفيز النمو وتنمية قدرات تفاعله واستجابته للتحدّيات المختلفة، في إطار تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وبيّن أنّ الملتقى يأتي ضمن أعمال منتدى الأحساء 2023, الذي تُنظّمه الغرفة بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي أرامكو، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تأكيدًا لأهمية الإعلام في إبراز المقومات والميز النسبيّة وجذب الاستثمارات.

من جهته نوه مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام والرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية المستشار نبيل بن يعقوب الحمر، بما تشهده الأحساء من تطور ونمو كبير، مشيرًا إلى أنّ العالم أمام حقبة جديدة في كل ما يتعلق بقضايا الإعلام ومعايير وأخلاقيات المهنة، مؤكدًا أهمية قيام الإعلام الاقتصادي بإبراز قصص النجاح وريادة الأعمال، داعيًا إلى تعزيز العلاقة بين الاقتصاد والإعلام ودعم تلاحمهما بما يسُهم في تنمية الوعي ويخدم أدوارهما التنمويّة.

وضمّت أولى جلسات الملتقى بعنوان "الإعلام والتنمية"، أدارها الإعلامي صلاح الغيدان، بحضور سمو المحافظ, ومشاركة المستشارة في "وزارة شؤون الإعلام" في مملكة البحرين الدكتورة لولوة بودلامة، والإعلامي الكويتي بركات الوقيان، والكاتبة والمستشارة بينة الملحم والإعلامي العماني أحمد الشيزاوي.

عقِب ذلك كرم سمو محافظ الأحساء الجهات الراعية والمشاركة في الملتقى والمشاركين في الجلسة.

يُشار إلى أن المُلتقى يهدف لبحث تعزيز الدور المُهم للإعلام الاقتصادي في بناء المجتمعات ذات الاقتصادات الصاعدة والطامحة إلى أداء دور عالمي، ورفع الوعي الاقتصادي وتعزيز الثقافة الاستثمارية.

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18:07ت م

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