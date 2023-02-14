شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. السعودية تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ قليل عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية القادمة لعام 2023.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله فوز السعودية بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2023.

السعودية تفوز بشرف تنظيم كأس العالم للأندية

وكان قد سبق وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، إن الاتحاد السعودي دفع 25 مليون دولار كرسوم، إلى جانب تكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وضيوفه.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أنه وفقًا ما تنص عليه لوائح مونديال الأندية، فإن استضافة البطولة تعد على الاتحاد المحلي للعبة وليست لنادٍ محدد، الأمر الذي يعني أن الفرق السعودية لن يشارك منها أي فريق كمضيف إذا حقق أحدهم لقب دوري أبطال آسيا المقبل، وهو ما تتنافس عليه أندية الفيصلي والشباب والهلال التي تأهلت إلى الدور الثاني في البطولة، وإذا فشلت هذه الأندية في التتويج باللقب سيشارك بطل دوري روشن السعودي في نسخته الجارية ممثلًا للبلد المستضيف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قد تمكن من حصد المركز الثاني والميدالية الفضية للبطولة في النسخة الماضية بعد الخسارة أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

