شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار قانوني يدافع عن تاليسكا بعد تصريحاته ضد الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دافع الإعلامي والمستشار القانوني محمد الدويش عن البرازيلي تاليسكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد تصريحاته ضد نادي الهلال مؤخرًا.

وكتب الدويش اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "تصريح تاليسكا لايُوجد فيه اتهام بأنّ الهلال يرشي الحكام".

وأضاف المستشار القانوني: "عبارة لولا الحكام لما فاز هذا الفريق، قيلت عن فرق أخرى ولم تعامل كاتهام وإنما كأخطاء حكام".

واستشهد بما قاله مدرب فلامنجو "آخر من قالها مدرب فلامنجو وبعض لاعبيه ومع ذلك لم يعاقبهم فيفا، ةمحاولة إبعاد النصر عن المنافسة بلغت ذروتها".

وكانت تقارير إعلامية كشفت مؤخرًا عن قيام نادي الهلال بتقديم شكوى ضد تاليسكا، بسبب التصريحات التي أطلقها ضد الزعيم الهلالي.

وأشعل محترف النصر قبل أسابيع حالة من الجدل، بعد ظهوره عبر منصة "شاهد" في مسلسل أنتجه ناديه بعنوان "الفوز أو الفوز"؛ حيث أدلى بتصريح اتهم من خلاله نادي الهلال بأنه يحصل على بطولاته بمساعدة التحكيم.