شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يقترب من الإنتقال إلى الدوري السعودي.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت بعض التقارير الصحفية، عن وجود رغبة قوية من مسئولي اتحاد جدة السعودي فى التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث يري مسئولي العميد أن فكرة التعاقد مع اللاعب لن تكون صعبة، خاصة فى حالة خسارة باريس دوري الأبطال هذا الموسم.

وأفادت التقارير أن الأمور ستكون جيدة فى نهاية الموسم فيما يتعلق بمستقبل اللاعب وإمكانية توجهه لدوري روشن السعودي، بعد التقارير الأخيرة التى توحي عن وجود نية قوية داخل باريس للتخلص من اللاعب فى الصيف المقبل.

وكان نيمار قد أدلي ببعض التصريحات تفيد بعدم نيته فى الرحيل كما تردد فى الفترة الأخيرة، إلا أن موقف اللاعب الحالي متأزم بشكل كبير فى هذا الصدد، بسبب إبتعاده عن مستواه المعهود، بجانب عقده المادي الكبير الذي يتقاضاه مع الجانب الفرنسي.

وذكرت التقارير فى هذا الشأن أن نيمار أحد الخيارات البديلة، فى حالة عدم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، حيث أكد رئيس نادي الاتحاد بأن الفريق سيحدث تعاقدا ضخما فى الإنتقالات القادمة.



قرار جرئ من الخليفي على تمرد لاعبيه

ويرغب الخليفي فى منح لاعبيه الحرية فى الرحيل خلال الصيف، بشرط أن يجلبوا للفريق مبالغ مالية كبيرة، توازي المبالغ التى دفعها لهم خلال فترة تواجدهم فى باربس، الأمر الذي يصعب تحقيقه بصورة كبيرة فى المريكاتو الصيفي القادم.