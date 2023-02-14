شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات الهلال مع ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا صوت يعلو داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، فوق صوت مفاوضات إدارة نادي الهلال السعودي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وإمكانية انتقاله إلى الزعيم خلال الموسم القادم.

جلسة حاسمة للتعاقد مع ليونيل ميسي

وكشفت تقارير صحيفة عبر "BOLA VIP" الأمريكية، على أن إدارة نادي الهلال، ستبذل قصار جهدها خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على خدمات ليونيل ميسي.

وأكدت التقارير على أن هناك اجتماع قد عقد في قطر بين بعثة سعودية وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، من أجل مناقشة إمكانية وصول ميسي للهلال.

وذكرت عبارة "سنفعل ما بوسعها من أجل التوقيع مع ميسي" نصًا في هذا الاجتماع، وهي رسالة واضحة للجميع بأن الأرجنتيني يقترب من الهلال، وأن الزعيم لن يتنازل عن تلك الصفقة.

الحرب ستكون في الفترة المقبلة، ستكون بين عرض الهلال وآخر من إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث يريد النادي الأمريكي تكرار تجربة ضم الإنجليزي دافيد بيكهام في 2006.

الهلال يتوج بفضية كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن الهلال كان تحت أنظار جماهير كرة القدم حول العالم مؤخرًا، حين حصل على فضية مونديال الأندية بالمغرب، حين خسر أمام الملكي ريال مدريد الإسباني بنتيجة (5-3).