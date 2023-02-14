شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع النصر يقترب من الغياب عن مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن فرصة مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواجهة التعاون، باتت صعبة والتي مقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وتوجه الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق، إلى خارج المملكة، من أجل إجراء فحوصات طبية، حيث ثبت سلامة الأربطة، لكنه يحتاج إلى جلسات تقوية للعضلات.

وقال تقارير: "تقدم اللاعب في البرنامج التأهيلي المعد له، سوف يحدد موعد العودة، التي ستكون على الأغلب في مباراة ضمك، بعد نحو 10 أيام".

وكان الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر، قد ألزم اللاعبين بالحضور صباح اليوم، حيث أدى الفريق مرانه ظهرا بملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي.

واشتمل المران على تدريبات لياقية وجمل تكتيكية، قبل أن يختتم بمناورة على كامل الملعب، استعدادًا للمباراة في دوري روشن، الذي يحتل فيه النصر صدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.