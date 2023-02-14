شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفاجئ جورجينا برسالة رومانسية في عيد الحب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة رومانسية إلى صديقته جورجينا رودريجيز بمناسبة عيد الحب، اليوم الثلاثاء.

ونشر رونالدو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له مع صديقته جورجينا رودريجيز، وعلق عليها قائلًا: "عيد حب سعيد يا معشوقتي، محظوظ جدًا لوجودك في حياتي".

وكان كريستيانو رونالدو قد حصل على أعلى تقييم في الجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كاسح على الوحدة برباعية دون رد من توقيع النجم البرتغالي.

وبات كريستيانو رونالدو، أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين في المملكة.

وانتقل النجم البرتغالي إلى العالمي في صفقة خيالية خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.