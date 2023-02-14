شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يخسر جائزة أمام نجم اتحاد جدة بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جائزة فنية في دوري روشن السعودي للمحترفين، في صراع خاص مع نجم من فريق اتحاد جدة.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن مساء اليوم الاثنين عن صاحب جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة عشر من المسابقة، حيث حصدها البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد.

وكان حساب الدوري قد أتاح أمس الأحد التصويت الجماهيري لاختيار أفضل 3 أهداف في الجولة السادسة عشر بين هدف رومارينيو في مرمى العدالة، وكريستيانو رونالدو في مرمى الوحدة، إضافة إلى هدف نواف الصعدي لاعب أبها في مرمى الرائد.

ومع انتهاء المدة المخصصة للتصويت حصل هدف رومارينيو الذي جاء بمقصية رائعة على نسبة 51%، مقابل 45% لهدف كريستيانو رونالدو، وجاءت النسبة الأقل لهدف الصعدي إذ حصد 4% من الأصوات فقط.

وكان كريستيانو رونالدو قد حقق عودة قوية أمام الوحدة إذ سجل 4 أهداف سوبر هاتريك قاد بها النصر للفوز برباعية نظيفة.