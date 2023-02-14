خارطة طريق عالمية لإطالة العمر الصحي

بحضور وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة "ھيفولوشن" الخيرية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تنظم مؤسسة ھيفولوشن الخيرية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب (NAM) ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (KAIMRC) ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون (GHC) ، قمة "خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي" لمناقشة الوضع الصحي في الخليج، وذلك يوم الأحد 19 فبراير الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية (KSAU-HS) بالرياض.

وتأتي هذه القمة استكمالاً للقمم الإقليمية السابقة في سنغافورة وواشنطن، التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب (NAM) تحت عنوان "خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي".

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالشيخوخة الصحية، على الصعيدين العالمي والخاص بمنطقة الخليج العربي.

وتُعد قمة "خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي: تمكين حياة أطول بصحة أفضل في منطقة الخليج" الحدث الأول من نوعه؛ الذي يعقد بھذا الحجم والنطاق في منطقة الخليج حول الشيخوخة مع كبار المختصين، لمناقشة الوضع الصحي في المنطقة والبحث في الفرص المرتبطة بإطالة العمر الصحي وتحديد الاستراتيجيات للاستفادة من عائد إطالة العمر، بالإضافة الى رسم خارطة طريق لإطالة العمر الصحي على مستوى العالم والمنطقة.

وتھدف "ھيفولوشن" من خلال ھذه القمة إلى ترسيخ رؤيتھا في إطالة العمر الصحي لمصلحة البشرية بمشيئة الله، وتحقيق أھدافھا في تعزيز فرص الحصول على العلاجات التي تسهم في إطالة العمر الصحي، وزيادة عدد العلاجات الآمنة والفعالة في السوق، إضافة إلى استخدام أحدث الأدوات والتقنيات لتقليص المدة الزمنية المطلوبة لتطوير العلاجات.

يذكر أن مؤسســة "ھيفولوشن" الخيرية تھــدف إلــى زيــادة عــدد العلاجــات المتعلقــة بالشــيخوخة، والتســريع الزمنــي لتطويــر الأدوية، وتسهيل إمكانيــة الوصـول إلـى العلاجـات التـي تطيـل العمر الصحـة بإذن الله, وھـي منظمـة غيـر هادفة للربح مقرھـا مدينة الريـاض وتخطــط لفتــح عدة مراكــز فــي أمريــكا الشــمالية ومواقــع عالميــة أخــرى لتطـوير المواھـب والدفـع قدماً لدعم أبحـاث وعلـوم الشـيخوخة قدمًا وتحقيق اكتشافات علمية لمساعدة البشرية على العيش لمدة أطول وبصحة أفضل.