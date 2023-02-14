السعودية اليوم / أمين الشرقية يرأس اجتماع أعمال اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري بالمنطقة



الدمام 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، الاجتماع السابع للجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري بالمنطقة الشرقية، بحضور الوكلاء ومديري الإدارات بالأمانة، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وذلك لتنسيق مناقشة أهم سبل الإصلاحات اللازمة لبرنامج معالجة التشوه البصري، ووضع الحلول المقترحة لتذليل أي تحديات تواجه سير أعمال البرنامج.

وأكّد الجبير حرص الأمانة على التنسيق المستمر والفعال مع القطاعات الخدمية وذات العلاقة؛ لإحداث نقلة نوعية في مجال المعالجات المستهدفة تحقيقا لأهداف برنامج معالجة التشوه البصري، من خلال الوقوف على المواضيع العالقة ومعالجتها.

وأكد أهمية معالجة البلاغات بشكل احترافي وسريع تحقيق لرضا المستفيد بأسرع وسيلة ممكنة، وعرض المقترحات والحلول المشتركة لأعمال المعالجة، والتأكد من انسجام العمل والمساهمة بالحلول للوصول إلى الإنجازات، ومواصلة تفعيل الخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والعمل على رفع مستوى جودة المشهد الحضري، مشيرًا لأهمية المشاركة مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وجرى خلال الاجتماع, تناول أبرز نتائج لوحة مؤشرات البلاغات (Dashboard), والتعرف على نسب التغيير في التقدم بمعالجة البلاغات، وأعمال تمديد الخدمات لعام 2022 في حاضرة الدمام، إضافة إلى مبادرة 9001 لرصد الباعة الجائلين، لتعرف على النشاطات المرصودة وعمل قاعدة بيانات تبين توزيع نشاطهم في الحاضرة وآليات التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن، كما تم استعراض رصد لمظاهر التشوه البصري في المواقع ذات الأولوية، والمقترحات المعالجة لها، إضافة إلى التوصيات المطروحة لمهام مبادرات التشوه البصري.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة أهم الحلول المقترحة لمعالجة التحديات بين القطاعات الخدمية وذات العلاقة؛ بهدف الخروج بحلول مبتكرة وحديثة تركز على نجاح سير أعمال ملف برنامج معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة الشرقية.

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16:38ت م

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