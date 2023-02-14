السعودية اليوم / وفد من مجلس الشورى يجتمع مع عدد من مديري الجهات الحكومية بنجران



نجران 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

عقد وفد أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، اليوم، اجتماعاً مشتركاً مع مدراء الجهات الحكومية في منطقة نجران، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بقاعة الاجتماعات بإمارة المنطقة .

وقدم مسؤولو الأجهزة الحكومية "أمانة منطقة نجران، والإدارة العامة للتعليم، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، والإدارة العامة لشؤون الصحية، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية، وفرع هيئة التراث الوطني، وفرع هيئة عقارات الدولة بالمنطقة، خلال الاجتماع نبذةً عن الأعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المنطقة .

كما تم استعراض المشاريع التي يجرى تنفيذها، والمشاريع المستقبلية وخطط تنفيذها .

وأكد الدكتور محمد الجرباء خلال الاجتماع أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من التعاون المستمر والبناء بين مجلس الشورى ومختلف الجهات الحكومية لتحقيق التواصل والتنسيق والوقوف على كل ما من شأنه دعم العملية التنموية المستمرة والاستفادة من مخرجات هذه الزيارة والاجتماعات خلال مناقشة المجلس لتقارير الأجهزة الحكومية .

// انتهى //

16:32ت م

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