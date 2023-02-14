السعودية اليوم / "سعود الطبية" تقيم فعالية "أبعدها لسلامتهم"



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أقامت مدينة الملك سعود الطبية اليوم فعالية (أبعدها لسلامتهم)، والتي تهدف لتوعية المجتمع بالحرص على أطفالهم من ابتلاع الأجسام الغريبة.

وأوضحت المدينة بأن ابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال وخاصة حجارة البطاريات القرصية والكرات المغناطيسية والأشياء الحادة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ذات مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة الطفل، وللوقاية منها يجب إبعادها عن متناول الأطفال، وهي بالتأكيد أفضل من البحث عن العلاج.

وأقيم على هامش الفعالية ملتقى علمي حضر فيه ممثلون من بعض الجهات الحكومية الذين أكدّوا على أهمية التوعية المجتمعية وتضافر الجهود التوعوية وهي: حماية المستهلك بوزارة التجارة، الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم، ومركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة بالهيئة

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

// انتهى //

16:20ت م

0137



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأقامت مدينة الملك سعود الطبية اليوم فعالية (أبعدها لسلامتهم)، والتي تهدف لتوعية المجتمع بالحرص على أطفالهم من ابتلاع الأجسام الغريبة.وأوضحت المدينة بأن ابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال وخاصة حجارة البطاريات القرصية والكرات المغناطيسية والأشياء الحادة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ذات مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة الطفل، وللوقاية منها يجب إبعادها عن متناول الأطفال، وهي بالتأكيد أفضل من البحث عن العلاج.وأقيم على هامش الفعالية ملتقى علمي حضر فيه ممثلون من بعض الجهات الحكومية الذين أكدّوا على أهمية التوعية المجتمعية وتضافر الجهود التوعوية وهي: حماية المستهلك بوزارة التجارة، الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم، ومركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.// انتهى //16:20ت م0137

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