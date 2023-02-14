السعودية اليوم / بيئة الطائف تصادر طنين من الخضروات والفواكه بالسوق المركزي



الطائف 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلًا في قسم الأسواق والمسالخ خلال اليومين الماضيين جولات رقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه أسفرت عن إزالة بسطات عشوائية ومصادرة طنين من الخضروات والفواكه بمشاركة اللجنة التنفيذية بالسوق.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي أن السوق المركزي يخضع لجولات رقابية مكثفة من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية ورصد المخالفات وتطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين، مبيناً أن الخضروات والفواكه التي تم مصادرتها جرى تسليمها إلى جمعية أرزاق لحفظ النعم في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب الوزارة بالطائف والجمعية التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء.

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16:18ت م

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