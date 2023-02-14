السعودية اليوم / الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول الابتكار من أجل الطاقة المستدامة في العالم العربي



القاهرة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

عَقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ورشة عمل حول "الابتكار من أجل الطاقة المستدامة في العالم العربي وكفاءة الطاقة والتنقل الكهربائي"، بمشاركة مجموعة من الخبراء العاملين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من مختلف الدول العربية والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية انعقاد هذه الورشة والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها موضوع الرقمنة وكفاءة الطاقة، وموضوع الابتكار من أجل انتقال الطاقة إلى جانب القوانين والتشريعات المتعلقة بالسيارات الكهربائية في المنطقة العربية.

وشدد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الدكتور جواد الخراز، من جانبه في تصريح له، على حرص المركز كونه الذراع الفني لجامعة الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية وجهات إقليمية وأخرى مانحة، مشيرًا إلى أنه تم اطلاع المشاركين من الدول العربية والبنك الدولي والهيئة الدولية للطاقة على أحدث التقنيات الموجودة لتحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف أن هذه الورشة، تُعقد في إطار تعزيز الاهتمام بكفاءة الطاقة كعنصر مهم في الانتقال الطاقي لتحقيق أهداف تحييد الكربون بحلول عام 2050م.

مما يُذكر أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، يضم في عضويته 17 دولة عربية، ويسعى إلى ريادة المبادرات والخبرة الفنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في كل الدول العربية.

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16:17ت م

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