السعودية اليوم / مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق يعقد جلسته الأولى



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، الاجتماع الأول لمجلس ادارة الهيئة, بحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس جدول الأعمال والخطط التنفيذية للهيئة لتحقيق مستهدفاتها من خلال وضع السياسات العامة للطرق كافة وتطبيق المعايير والمواصفات اللازمة لتعزيز مستوى السلامة والجودة وفق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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16:16ت م

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