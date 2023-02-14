السعودية اليوم / الصندوق الصناعي يحصل على شهادة الاعتماد كـ "مؤسسة مبتكرة"



الرياض 23 رجب1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي على شهادة الاعتماد كـ "مؤسسة مبتكرة" من المستوى الأول في إدارة الابتكار المؤسسي، من المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI Institute)، وذلك بعد تحقيقه نسبة امتثال عالية بحسب تقييم المعهد.

وتُعد هذه الشهادة تتويجاً لجهود الصندوق المبذولة لتحقيق نسبة الامتثال لمتطلبات المعهد فيما يتعلق بإدارة الابتكار، وذلك من إنشاء معملٍ للابتكار وفريقٍ للابتكار المؤسسي، إضافةً إلى تفعيل عدد من المبادرات، وإقامة عدة فعاليات وندوات ودورات ومعسكرات تدريبية خاصة بالابتكار.

وتؤكد شهادة الاعتماد على اتباع الصندوق منهجية استراتيجية في تمكين ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يتوافق مع تعزيز ثقة شركائه وعملائه، وتأكيداً على قدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الداعمة لتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

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15:58ت م

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