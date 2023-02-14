

الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، (7) مخالفات لنظام المياه ولوائحه التنفيذية في عدد من المناطق، بقيمة إجمالية بلغت (246) ألف ريال.

وأوضحت الوزارة، أن فرق الرقابة والتفتيش نفذت جولات ميدانية لضبط مخالفي نظام المياه واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، وشملت المخالفات التي تم ضبطها: حفر وتنظيف آبار دون رخصة في منطقة الرف الرسوبي والدرع العربي، ومزاولة الحفر برخصة منتهية، وعدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، وتم رفع المخالفات وتبليغ المخالفين عن العقوبات التي لحقت بهم عن طريق المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) لمتابعة تحصيلها.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدةً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في كافة مناطق المملكة.

// انتهى //

15:58ت م

0128





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تضبط 7 مخالفات لنظام المياه ولوائحه التنفيذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.