شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يفحص حمدالله وسانتو يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخضع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، للفحص الطبي بعدما عن التدريب الجماعي، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، في دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني نظيره الاتفاق، يوم لخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة عشر بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتواجد حمدالله لليوم الثاني في عيادة النادي، لإجراء جلسات علاجية، بعد خروجه وهو يعاني من الآم في مباراة العدالة الأخيرة، الجمعة.

واستعاد المدرب البرتغالي نونو سانتو، خدمات المدافع أحمد شراحيلي، بعد غيابه عن مواجهة العدالة بسبب الإصابة، حيث شارك اللاعب في تدريبات الاتحاد بملعب النادي، مساء اليوم.

وفي بداية التدريبات خضع اللاعبون لتمارين لياقية، ثم نفذوا تمارين تكتيكية عبر 3 مجموعات، قبل أن يُنظّم المدرب مناورة على جزء من مساحة الملعب اقتصرت على التمرير السريع والتسديد نحو المرمى.