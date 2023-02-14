شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على العروبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى البرازيلي ماركوس أمارال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن سعادته بالمشاركة مع فريقه في مباراته أمام العروبة، مشيرًا إلى أن أداءه سيتصاعد مع توالي المشاركات في دوري الدرجة الأولى "يلو".

وقال اللاعب في تصريحات عقب المباراة التي فاز خلالها الأهلي بهدف نظيف ليعتلي الصدارة مؤقتًا، إنه لم يقدم حتى الآن ما يعكس مستواه، لكن مع توالي المشاركات، فإنه يأمل في الظهور بالصورة التي ترضي جماهير الأهلي.

وأضاف أمارال أنه جاهز من الناحية البدنية للمشاركة منذ البداية، لكن أمر مشاركته أساسيًا يبقى في يد المدير الفني بيتسو موسيماني الذي أشار إلى أنه يدعمه ويمنحه الثقة من أجل تقديم كل ما لديه للفريق.

وحقق أهلي جدة فوزًا على ضيفه العروبة، ضمن الجولة 21 من الدوري، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة.