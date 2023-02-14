شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تُكذب رئيس الفيحاء بسبب مواجهة الهلال وتستغرب موقفه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدت رابطة دوري المحترفين السعودية اليوم الثلاثاء، اندهاشها من تصريحات رئيس الفيحاء، بشأن قرار لجنة المسابقات، تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال بدوري روشن.

وأوضحت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين ملابسات تأجيل المباراة، والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي، خاصة بعد ما تردد حول القرار.

وكان رئيس الفيحاء عبدالله أبانمي، قال في تصريحات تليفزيونية، إن لجنة المسابقات لم تتواصل مع ناديه للتشاور، قبل إصدار القرار.

وأصدرت رابطة دوري المحترفين بيانا توضيحا اليوم، جاء فيه:

تلقت الرابطة يوم 8 فبراير طلبا من الهلال لتأجيل مباراة الفيحاء، وتم تحويل الطلب إلى لجنة المسابقات بالرابطة كما هو معتاد.

ورد لسكرتير لجنة المسابقات بالرابطة اتصالا هاتفيا من رئيس الفيحاء يوم 12 فبراير الساعة 6.45،حسب التوقيت المحلي، يستفسر فيه عما إذا كانت المباراة ستؤجل أم لا، وتم الرد عليه بأن المباراة سوف تؤجل، وتم اتخاذ قرار التأجيل.

- في صباح يوم 13 فبراير الساعة 11.3، أجرى سكرتير لجنة المسابقات بالرابطة اتصالا برئيس الفيحاء، وأخبره بأنه سيتم إرسال قرار التأجيل على (الإيميل)، ولم يبد الأخير أي ملاحظات أو اعتراض، وتم إرسال (الإيميل) بالفعل.

تلقى نائب رئيس رابطة المحترفين بعدها اتصالا من نائب رئيس الفيحاء، يطلب تعديل صياغة توجيه (الإيميل) دون إبداء أي احتجاج أو اعتراض، وتم تنفيذ طلبه وأعيد الإرسال.

وأكدت الرابطة أنها تكشف هذه التفاصيل للرأي العام، لكنها تستغرب في نفس الوقت ما جاء في تصريحات رئيس الفيحاء، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر، مشددة على أن العدالة والمساواة بين الأندية من أسس عملها.