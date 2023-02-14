شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقترب من استضافة كأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير سعودية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصدد الإعلان خلال الأسابيع المقبلة، عن موافقته على استضافة السعودية لمونديال الأندية، في نسخته المقبلة 2023.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر قولها: "فيفا يفاضل بين العرض السعودي، وملفات أخرى تسعى للاستضافة".

ويشترط الاتحاد الدولي دفع 25 مليون دولار رسومًا، إضافة لتكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية التابعة لـ "فيفا" وضيوفه.

وبحسب نظام البطولة، تعد الاستضافة على الاتحاد المحلي للعبة، وليست لنادٍ محدد، ما يعني أن الفرق السعودية لن يشارك منها أي فريق كمضيف إذا حقق أحدهم لقب دوري أبطال آسيا المقبل، وهو الذي تتنافس عليه أندية الفيصلي، والشباب والهلال التي بلغت الدور الثاني.

وإذا فشلت هذه الأندية في الظفر باللقب سيشارك بطل دوري روشن السعودي في نسخته الجارية ممثلًا للبلد المستضيف.

وسبق أن لعبت أندية النصر والاتحاد والهلال، في مونديال الأندية، وجاء تحقيق الهلال لفضية النسخة الأخيرة في المغرب كأفضل مشاركة سعودية بينها، بعدما نال فضية البطولة.