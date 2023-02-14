سياحة وترفيه / لوحات فنية ترسمها الزهور البرية في محافظة العلا



العلا 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

إعداد وتصوير: علي الشهراني

تنتشر في محافظة العلا هذه الأيام العديد من الزهور البرية، مضفيةً ألواناً من الجمال، لتضاريس المنطقة المتنوعة من الجبال والسهول والوديان، والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وتكثر هذه النباتات الموسمية ذات الألوان الزاهية والروائح العطرية في فصلي الشتاء والربيع، حيث أسهمت أمطار هذا العام في كثافتها وتنوعها.

وتلعب القوات الخاصة للأمن البيئي دوراً مهماً في رعايتها ومراقبة الحياة البيئية ككل، و الحفاظ على الحياة الفطرية وحماية الغابات ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة وضبط المخالفات مثل: الاحتطاب وقطع الأشجار ورمي المخلفات وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها، إضافةً إلى تكثيف جهودها فـي مواقع التنزه؛ نظراً للإقبال السياحي الذي تشهده المحافظة من مختلف دول العالم.

كما أن للهيئة الملكية لمحافظة العلا خططًا حثيثة ومستدامة؛ تراعي التنمية الحضارية والاقتصادية والزراعية والتراثية، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات متنوعة، تشمل: مشاريع غرس الأشجار وزراعة النباتات في المحميات الطبيعية، وتشجيع أبناء وبنات المحافظة على زراعة أنواع النباتات المحلية الملائمة بيئياً، والقادرة على النمو في التربة المحلية، مع الحفاظ على الطابع الطبيعي والتاريخي للمحافظة.

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13:27ت م

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