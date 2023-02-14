السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي مفتي القدس والديار المقدسة وخطيب المسجد الأقصى



عمّان 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم، مفتي القدس والديار المقدسة وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين.

وجرى خلال اللقاء، بحث مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وما تقدمه المملكة من دعم للقدس والمسجد الأقصى.

// انتهى //

13:10ت م

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