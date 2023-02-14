السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تنفذ تحسين المشهد الحضري وتعالج عناصر التشوه البصري



مكة المكرمة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ تعديًا جزئيًا على أراضي في عدد من المواقع، والمتمثلة في غرف عشوائية مشوهة للمظهر العام، وجرى إزالتها إزالة كُلية.

كما ألزمت الأمانة في الوقت نفسه، الناقلين المؤهلين في مجال جمع ونقل نفايات المنشآت التجارية بتطهير وتنظيف ورش الحاويات والنقل أول بأول وفق جدول زمني محدد، حيث دعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، من خلال تقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز البلاغات الموحد 940.

وفي السياق ذاته، عملت الأمانة على إلزام مُلاك المشاريع والمباني قيد الإنشاء بعمل سور للحماية في عدد من المواقع، وذلك ضمن جهود الأمانة في معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة .

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13:05ت م

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