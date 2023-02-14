السعودية اليوم / "الهيئة العامة للأوقاف "و"الأمن العام" يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم تمويل مشروع نظام التوجيه الإلكتروني



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

وقعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم ، اتفاقية تعاون مشترك مع الأمن العام لدعم مشروع نظام التوجيه الإلكتروني لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين و إدارة حركة الحشود بفعالية في داخل وخارج الحرم المكي لتسهيل الوصول للحرم المكي وأداء الشعائر بيسر وسهولة وطمأنينة.

ومثّل الأمن العام معالي الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام، فيما مثّل الهيئة العامة للأوقاف في توقيع الاتفاقية محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي.

وشارك في حضور فعالية توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال دعم تمويل توريد وتركيب الأجهزة والشاشات التي تساعد في عمليات التوجيه والإرشاد الإلكتروني للحشود داخل وخارج ساحات المسجد الحرام وربطها بنظام التحكم الخاص بغرفة عمليات إدارة الحشود، مما يساهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرم الشريف دون التعرض إلي أخطار كثافة الحشود.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز دور الأوقاف في خدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الجهود في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم للإسهام في توفير تجربة استثنائية للحجاج والمعتمرين في المسجد الحرام.

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12:47ت م

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