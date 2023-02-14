

الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، العميد مبارك بن محمد القحطاني بمناسبة تعيينه قائداً لقوة آمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وتمنى سموه له التوفيق والنجاح فيما كلف به.

// انتهى //

12:46ت م

0068





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة بمناسبة تعيينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.