السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تنفذ 139 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية ببلدية الشنان ‏



حائل 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة حائل ممثله ببلدية محافظة الشنان عبر فرقها الرقابية ‏خلال شهر يناير 139 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع والمباني تحت الإنشاء والحفريات، وأسفرت عن ضبط 27 مخالفة لبعض المنشآت. ‏

وأوضحت بلدية محافظة الشنان أن الجولات الرقابية تأتي ضمن حملة "تعزيز الامتثال" والتي تهدف إلى رفع الامتثال لدى الأفراد والمنشآت التجارية بعدم ‏تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، بالإضافة إلى الحد من التشوهات البصرية، مؤكدة ‏استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على ‏‏940 ‏.

// انتهـى /

12:43ت م

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