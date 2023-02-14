السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل رئيس جامعة اليمامة



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة اليمامة الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان.

واستمع معاليه إلى شرح عن أعمال الجامعة ونشاطاتها والخطط المستقبلية للجامعة.

// انتهى //

12:36ت م

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