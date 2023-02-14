السعودية اليوم / البديوي يلتقي رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق



دبي 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي اليوم بدولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وأكدد معاليه خلال اللقاء وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره، كما جرى استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق وأوجه تنميتها وتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات لخدمة مصالح الجانبين، إضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الإقليمية والدولية.

يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أدان في ديسمبر 2022م، الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، مؤيداً ما جاء في بيانات الحكومة العراقية بإدانة ما أقدم عليه الجانب الإيراني، من قصف مدفعيٍ وهجمات بالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليم كردستان العراق، التي أوقعت العديد من الضحايا بين المواطنين الآمنين، معتبرةً ذلك تجاوزاً على سيادة العراق وأمنه.

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12:35ت م

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