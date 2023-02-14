السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي المفوض التجاري البريطاني في منطقة الشرق الأوسط



دبي 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, المفوض التجاري البريطاني في منطقة الشرق الأوسط سايمون بيني، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ومتابعة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وأكد معاليه الأهمية التي يوليها مجلس التعاون للشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة، التي جرى الإعلان عنها في القمة المشتركة التي عقدت بالبحرين في ديسمبر 2016م، ويتم تفعيلها من خلال تنفيذ خطط العمل المشترك وقرارات القمة.

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12:32ت م

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