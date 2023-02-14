السعودية اليوم / أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بـفردوس أبحر



جدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

شرعت أمانة جدة في أعمال تنفيذ مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، الذي وقع عقده معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكلفة إجمالية بلغت 263 مليونًا و 524 ألفًا و 704 ريالات، وتم تسليمه للمقاول لينفذه في مدة زمنية تصل لـ 26 شهرًا، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل أمين جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان عبدالله الزهراني، أن مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تخدم أحياء شمال أبحر، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار والحلول العاجلة لتخفيض منسوب المياه السطحية، للمناطق المتضررة في أجزاء من أحياء "الفردوس، والشراع، وأبحر الشمالية"، إلى جانب محطة الرفع والمصب البحري الساحلية.

وأشار إلى أن شبكة تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس ستتضمن تركيب عبارات صندوقية، وأنابيب تتجاوز طولها 11.5 كم، وتتراوح أحجامها ما بين 600 – 2400 ملم، فيما سيشتمل المشروع على الأنابيب المثقبة لتخفيض منسوب المياه السطحية.

يذكر أن عددًا من أحياء جدة تشهد تنفيذ مشاريع مماثلة لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بنظام الشبكة المدمجة، تتضمن كلًا من: "طيبة، والهدى، والأجاويد، وطريق الملك فيصل، والحمدانية، والصالحية، والريان، والرحمانية"، فيما سيعلن عن مشاريع جديدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار خلال العام الجاري.

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11:57ت م

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