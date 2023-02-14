السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة



سكاكا 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير السنوي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة، مطلعًا على أبرز أنشطة وبرامج هيئة الصحفيين.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة بالمنطقة محمد بن هلال السياط، يرافقه نائب مدير الفرع أحمد بن محسن الرويلي.

واستمع سموه لشرح عن التقرير الذي اشتمل على أهم أعمال وبرامج فرع الهيئة في المنطقة ومحافظاتها خلال العام الماضي 2022م.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الصحفيين بالمنطقة لدعم أهداف الرسالة الإعلامية والمهنية، متطلعاً لمضاعفة الجهود والعمل على كل ما يسهم في الارتقاء بجودة وتميز الرسالة الإعلامية في المنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الإعلام بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

من جانبه قدم مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير الجوف على الدعم والاهتمام بالإعلاميين بالمنطقة.

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11:42ت م

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