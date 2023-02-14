السعودية اليوم / أمين المنطقة الشرقية يُناقش مع مدير المرور نتائج الفترة التجريبية لمشروع النقل العام للحافلات



الدمام 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، مع مدير مرور المنطقة العميد جهاد المجحد، أهم المنجزات التي تمت خلال الفترة التجريبية لإطلاق مشروع متابعة النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، ونتائج حركة النقل العام وعدد مستخدمي الحافلات والتوسع في إضافة خطوط النقل والمحطات والمميزات المتوقع إضافتها.

وأوضح معاليه أنّ المشروع أظهر نتائج ومؤشرات إيجابية، مع اكتمال تركيب المحطات، والتي ستعطي واجهة جمالية وراحة للركاب من مستخدمي الحافلات، بحيث صممت بشكل مميز وحديث، لتحقيق أعلى معايير السلامة، مؤكداً على أهمية زيادة مسارات فئات الطلاب بالجامعات، وقياس احتياجات المستخدمين من خلال الاستبيانات للتعرف على احتياجات الركاب، وتقييم الخدمة؛ بهدف الوصول إلى أعلى مراحل الجودة.

وقُدم خلال اللقاء عرض لنتائج الفترة التجريبية، من خلال عدة بيانات متنوعة تخص السلامة والمسارات مما يحدد أولويات المحطات وفئاتها والخدمات المرافقة لها، وتقرير الرقابة الميدانية وكسب ثقة المستخدم، حيث بلغ عدد الإركاب لشهر يناير المنصرم 85,325 راكباً بنسبة زيادة 20% عن شهر ديسمبر الماضي و 90% عن شهر نوفمبر الماضي للعام 2022م، فيما بلغت نسبة الزيادة في معدل الإركاب اليومي 26% لشهر فبراير الجاري عن يناير الماضي.

وتناول العرض عدد الرحلات المنفذة يومياً، حيث وصلت 936 رحلة بمعدل 52 رحلة لكل ساعة تشغيل، بينما بلغ عدد مرات تنزيل تطبيق الخدمة "حافلات المنطقة الشرقية" ما يزيد عن 100 ألف، فيما يبلغ طول المسافات المقطوعة يومياً لكامل الأسطول 30.800 كيلومتراً طولياً، بمعدل 1.711كم/ ساعة، ولم يسجل الأسطول خلال تسيير الرحلات أي حوادث مرورية أو إصابات.

وتطرق العرض إلى آليات الرقابة الميدانية ومركز التحكم عبر كاميرات مراقبة للسائق وحركة الحافلة، حيث بلغ عدد الجولات الميدانية 1.390 جولة، إضافةً إلى تحليل بيانات الركاب ورصد نسب مستخدميها وفئاتهم.

وفي ختام الاجتماع تم عرض أهم ملامح الأعمال التي سيتم العمل عليها لتطوير أسطول الحافلات وخدماتها من خلال تعديل وإضافة المسارات وطرق الدفع، والتعديلات المقترحة.

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10:36ت م

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