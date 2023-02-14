السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تعلن حالة الكوارث الوطنية جراء الفيضانات



بريتوريا 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، حالة الكوارث الوطنية جراء فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعدد من المفقودين.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الإعلان جاء لإتاحة استجابة قوية ومنسقة لتداعيات الفيضانات، حيث تسببت الأمطار في أضرار مادية في مناطق مختلفة وكذلك سقوط العديد من الضحايا.

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10:30ت م

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