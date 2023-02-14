السعودية اليوم / مصرع وإصابة 80 شخصًا بحادث سير في جنوب أفريقيا



بريتوريا 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

لقي 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 60 آخرون بجروح، إثر حادث سير بمقاطعة ليمبوبو شمال جنوب أفريقيا.

وذكرت إدارة النقل بالمقاطعة الواقعة على الحدود مع زيمبابوي أن عشرين شخصاً لقوا مصرعه في الحادث عندما فقد سائق شاحنة نقل أموال السيطرة على مركبته، واصطدمت بحافلة ركاب قادمة في الاتجاه المعاكس.

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10:21ت م

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