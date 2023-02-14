السعودية اليوم / المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطلق عدداً من المبادرات لتشجيع المتدربين على الابتكار والابداع



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, عدداً من المبادرات التي تشجع أبنائها المتدربين والمتدربات على الابتكار والابداع, من خلال أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشأة التدريبية, لتوفير بيئة جاذبة للأبداع واستقطاب وتحفيز الموهوبين و المبتكرين من متدربي ومتدربات المنشاة التدريبية ورعايتهم واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي.

وعملت المؤسسة على جعل أندية الموهبة والابتكار في المنشأة التدريبية بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق, وأن دور أندية الموهبة لا يقتصر على المتدربين في المنشأة التدريبة بل ترعى خريجيها وتتبنى أفكارهم وتدعمها كما تخدم المبتكرين من أفراد المجتمع.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة تولى اهتماماً بالغاً بالابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات وهو امتداداً لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - في الدعم ورعاية المبتكرين، لإيجاد أفكار نوعية تقنية يتم نقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربين متخصصين.

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10:03ت م

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