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السعودية اليوم/ أمطار متوسطة على حفرالباطن

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حفرالباطن 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى//
09:30ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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