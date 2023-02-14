السعودية اليوم / مغادرة الطائرة الإغاثية الثامنة متوجه إلى مطار حلب الدولي ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

09:02ت م

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الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسغادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة متوجهة إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوغراماً.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //09:02ت م0027

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