السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة الباحة



الباحة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على منطقة الباحة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظة العقيق, تستمر حتى الـ 7 مساءً.

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08:50ت م

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