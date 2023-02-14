السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب قبالة سواحل فانواتو



بورت فيلا 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 36 كيلومترا من مدينة لوجنفيل الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 117.8 كيلومتر.

ولم يتم إصدار تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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