السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 14371 إصابة جديدة بفيروس

كما أبلغت البلاد عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لتصل الحصيلة إلى 33 ألفا و758 حالة.

// انتهى //

07:33ت م

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سيئول 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 14371 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل الإجمالي إلى 30 مليونا و369 ألفا و744 ، وفقا لما نقلته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أبلغت البلاد عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لتصل الحصيلة إلى 33 ألفا و758 حالة.// انتهى //07:33ت م0019

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