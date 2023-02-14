السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا بسبب الإعصار جابرييل



ويلنجتون 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

تسبب إعصار جابرييل الذي يجتاح نيوزيلندا في إعلان حالة الطوارئ داخل البلاد.

وضرب الطقس القاسي مساحات شاسعة من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالممتلكات في وقت تتم فيه عمليات إجلاء واسعة النطاق.

وتعرضت بعض المدن لعملية عزل تامة بسبب الفيضانات الشديدة والانزلاقات؛ وقال وزير إدارة الطوارئ كيران ماكنولتي :" إن هذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ البلاد التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذا الإجراء ".

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07:22ت م

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