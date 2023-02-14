رياضي / التعادل السلبي يخيم على مواجهة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي



روما 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

خيَّم التعادل السلبي على مواجهة سامبدوريا مع ضيفه إنتر ميلان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين على ملعب لويجي فيراريس، في ختام الجولة 22 من

ورفع إنتر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر نابولي، فيما أصبح رصيد سامبدوريا 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ختام نفس الجولة، حقق هيلاس فيرونا الفوز على ضيفه ساليرنيتانا بهدف نظيف، سجله اللاعب سيريل نجونجي في الدقيقة 32.

ورفع فيرونا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

// انتهى //

03:00ت م

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روما 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسخيَّم التعادل السلبي على مواجهة سامبدوريا مع ضيفه إنتر ميلان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين على ملعب لويجي فيراريس، في ختام الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع إنتر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر نابولي، فيما أصبح رصيد سامبدوريا 11 نقطة في المركز التاسع عشر.وفي مباراة أخرى أقيمت في ختام نفس الجولة، حقق هيلاس فيرونا الفوز على ضيفه ساليرنيتانا بهدف نظيف، سجله اللاعب سيريل نجونجي في الدقيقة 32.ورفع فيرونا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //03:00ت م0010

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